POL-PB: Polizei will neues Dienstgebäude mieten - öffentliche Ausschreibung für neue Polizeiwache

Paderborn-Sennelager (ots) - (md) Unbekannte brachen in einen Jugendtreff in Sennelager ein. Zwischen Freitag, 27.01.2023, 19.00 Uhr und Dienstag, 31.01.2023, 17.30 Uhr verschafften sich Einbrecher durch ein Fenster Zutritt in den Jugendtreff am Klosterweg und flohen in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im fraglichen Zeitraum Personen am Jugendtreff beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr