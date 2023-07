POL-NOM: Verdacht auf Fahrt unter Betäubungsmitteln

Northeim (ots) - Hardegsen OT Gladebeck, Hauptstraße, Montag, 22.00 Uhr GLADEBECK (Wol) - Täter bekannt. Am Montag kam es gegen 22.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, welche zudem zu leichten Verletzungen bei einer Frau führten. Eine 23-jährige Frau aus Hardegsen parkte einen Pkw auf dem Parkplatz des örtlichen Friedhofs in Gladebeck. Mit im Auto war ein 24-jähriger Mann aus Hardegsen. Plötzlich fuhr ...

mehr