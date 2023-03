Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Einbruch aufgeklärt

Vier Personen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sollen für einen Einbruch Ende Februar in Beimerstetten verantwortlich sein.

Ulm (ots)

Eine Zeugin brachte die Ermittler die vergangenen Tage auf die Spur der vier Tatverdächtigen. Sie fand in einer Jugendeinrichtung in den Zimmern der Verdächtigen mutmaßliches Diebesgut. Ermittlungen der Polizei zufolge konnte das Diebesgut einem Einbruch am 24.02.23 in Beimerstetten zugeordnet werden. Die Tatverdächtigen gaben den Einbruch in ihren Vernehmungen zu. Demnach sollen die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren, sowie der 13-Jährige, zwischen 2 und 3 Uhr ein Rolltor an dem Lagergebäude in der Neue Straße geöffnet haben. In den angrenzenden Büros fanden sie mehrere technische Geräte und Bargeld. Damit flüchteten sie zunächst unerkannt. Das Diebesgut versteckten sie in der Jugendeinrichtung, wo es aufgefunden wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Der 13-Jährige ist noch strafunmündig. Die Strafmündigkeit bezeichnet die Fähigkeit, strafrechtlich verantwortlich zu sein. Sie beginnt mit 14 Jahren. Die drei Jugendlichen müssen jedoch mit Anzeigen rechnen. Sprechen Sie mit Ihren Kinder über richtiges und falsches Verhalten. Machen Sie ihnen bewusst, in welchen Fällen sie eine Straftat begehen oder sich bzw. Dritte in Gefahr bringen. Helfen Sie mit, die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu sozialem Verhalten zu erziehen.

Der Pressemitteilung liegt ein Lichtbild des mutmaßlichen Diebesgutes bei. Dies ist zur honorarfreien Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung freigegeben.

