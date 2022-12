Polizei Gütersloh

POL-GT: 40-jähriger Audi-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Ein 40-jähriger Audi-Fahrer verunfallte am Donnerstagmorgen (29.12., 07.15 Uhr) auf der Rietberger Straße und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Paderborner befuhr zum Unfallzeitpunkt die Rietberger Straße in Richtung Langenberger Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße abkam. Zunächst kollidierte er mit einem am Straßenrand stehenden Baum, bevor er wieder auf die Straße schleuderte und in einen Graben rutschte. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle teilweise gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.

