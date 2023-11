Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rezepte gefälscht - Tatverdächtige in Haft (Leinfelden-Echterdingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Zwei mutmaßliche Rezeptfälscher sind dem Polizeirevier Filderstadt am Freitagnachmittag (17.11.2023) in Leinfelden-Echterdingen ins Netz gegangen. Die beiden Männer im Alter von 31 und 39 Jahren befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Gegen 17.50 Uhr sollte der Peugeot des Duos in einer in Stetten eingerichteten Kontrollstelle überprüft werden, worauf der 31-jährige Fahrer des Wagens beschleunigte und in ein nahegelegenes Industriegebiet flüchtete. Dort verließen die Männer den Pkw und versteckten sich unter einem geparkten Sprinter. Sie konnten von den Einsatzkräften, die umgehend die Verfolgung aufgenommen hatten, jedoch aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden und beschlagnahmten die Beamten ein Dutzend auf nach derzeitigem Kenntnisstand nicht existente Personen ausgestellte Rezepte für ein verschreibungspflichtiges Medikament. Im Peugeot stießen die Einsatzkräfte auf mehrere ebenfalls verschreibungspflichtige Medikamente. Beide Arzneimittel waren von den Tatverdächtigen offenbar für den Verkauf auf dem Schwarzmarkt vorgesehen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden moldauischen Staatsangehörigen am Samstag (18.11.2023) beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Beschuldigten wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Absatzwegen der Arzneimittel, dauern an.

