Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, mit Messer verletzt, Ladendieb landet im Wasser

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Zu einem spektakulären Unfall mit hohem Schaden ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr auf der Marktstraße gekommen. Ein 23-Jähriger befuhr mit seiner Mercedes G-Klasse die Marktstraße in Richtung Südbahnhof. Auf Grund eines Fahrfehlers übersteuerte er beim Abbiegen seinen Pkw wodurch dieser auf die Seite kippte und liegen blieb. Da zunächst von einem Unfall größeren Ausmaßes ausgegangen wurde, war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der 23-jährige Fahrer, sowie sein 19-jähriger Beifahrer, konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und blieben glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 130.000 Euro und wurde durch einen Abschleppdienst versorgt.

Esslingen (ES): Unfall unter Alkoholeinwirkung mit anschließender Flucht

Am Sonntag gegen 01:50 Uhr sollte ein 28-jähriger Kia-Fahrer zunächst in der Stuttgarter Straße in Esslingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weigerte sich jedoch anzuhalten und ging in der Folge flüchtig. An der Einmündung in die Eberhard-Bauer-Straße verlor der Fahrer in der Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kollidierte mit einem geparkten Klein-Lkw und kam in der Folge in einem Holz-Anbau einer dortigen Schule zum Stehen. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß weiter. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer im Nachgang an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Einwirkung von Alkohol stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach ersten Schätzungen entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden von 23.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Wendlingen (ES): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und geflüchtet

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 36-jährigen Pkw-Lenker, der am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.10 Uhr, in der Ulmer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann befuhr mit seinem Audi Q2 die Ulmer Straße aus Richtung Kirchheim/Teck kommend und kollidierte vermutlich aufgrund seines Alkoholeinflusses mit einer dort befindlichen Straßenlaterne. Nach der Kollision setzte der Pkw-Lenker seinen Audi zurück und fuhr ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, davon. Eine Zeugin, welche den Unfall beobachtet hatte, notierte sich das Kennzeichen des Audi und verständigte die Polizei. Der Audi selber konnte unweit der Unfallstelle mit entsprechenden Schäden geparkt festgestellt werden. Der Pkw-Lenker konnte letztlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wendlingen am Neckar (ES): Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Am späten Samstagabend ist es im Bereich des Bahnhofs in Wendlingen am Neckar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der eine Person durch ein Messer verletzt wurde. Gegen 22:45 Uhr kam es aus unbekannten Gründen zwischen mehreren Personen zu einem Wortgefecht, welches sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausweitete. Hierbei erlitt ein 29-Jähriger mittels eines Messers leichte Verletzungen. Die unbekannten Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtungen. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Verletzte wurden von dem hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt und dann in eine Klinik gebracht. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Kirchheim/Teck (ES): 17-Jähriger sticht mit Messer zu

Ein Streit unter zwei jungen Männern endete am frühen Sonntagmorgen am Kirchheimer Bahnhof blutig. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten gegen 00.45 Uhr ein 17-Jähriger sowie ein 22-Jähriger in einer Gaststätte am Kirchheimer Bahnhof aufgrund einer jungen Frau in Streit, in dessen weiteren Verlauf der 17-Jährige dem 22-Jährigen ins Gesicht schlug. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, welches sich dann in den Außenbereich der Gaststätte verlagerte. Dort zückte der 17-Jährige plötzlich ein Messer und stach seinem Kontrahenten in den Unterarm. Im Anschluss rannte der 17-Jährige in Richtung Schöllkopfstraße weg und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, nicht mehr angetroffen werden. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kusterdingen (TÜ): Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf -

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B28 von Tübingen in Richtung Reutlingen sucht das Polizeirevier Tübingen unter Tel. 07071/972-8660. Zwei bislang unbekannte Autofahrer fuhren am Samstagabend gegen 19.20 Uhr, mit stark überhöhter Geschwindigkeit hintereinander her und überholten einen 22-Jährigen, der mit seinem VW Golf auf der rechten Spur unterwegs war. Der unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Pkw, vermutlich eines Seat Kombi wechselte unmittelbar nach dem Überholvorgang auf die rechte Spur und bremste den VW Golf-Fahrer aus. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf das Fahrzeug auf. Anschließend schaltete der Unfallverursacher sein Licht aus und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle weiter in Richtung Reutlingen. Das gesuchte Fahrzeug müsste im Heckbereich beschädigt sein. Ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr auch das andere Fahrzeug, bei dem es sich um eine weiße BMW-Limousine handeln dürfte, davon. Am VW-Golf des 22-Jährigen ist Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstanden. Wer Hinweise auf die beiden Fahrzeuge machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Tübingen in Verbindung zu setzen.

Tübingen (TÜ): Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt derzeit gegen einen 17-jährigen Jugendlichen, nachdem dieser am Samstagnachmittag nach einem Ladendiebstahl trotz Fluchtversuchs festgenommen werden konnte. Der 17-Jährige hatte zuvor gegen 16.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Karlstraße eine hochwertige Jacke entwendet. Als er noch im Verkaufsraum durch den Ladendetektiv angesprochen werden sollte, rannte er aus dem Geschäft und flüchtete in Richtung Uhlandstraße, wo ihn eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen feststellen konnte und zu Fuß die Verfolgung aufnahm. Auf der Flucht warf der 17-Jährige im Bereich des Anlagensees das Diebesgut weg, die Jacke konnte im weiteren Verlauf jedoch aufgefunden und sichergestellt werden. Der 17-Jährige selbst stürzte bei seiner Flucht in einen Bach und konnte schließlich dort durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er auf der Dienststelle seinem Vater übergeben und muss sich nun für den Diebstahl der Jacke verantworten.

Haigerloch (ZAK): Beim Überholen einen Radfahrer gestreift

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden im Bereich der Straße Unterstadt in Haigerloch. Der 56-jährige Lenker eines Opel Grandland befuhr die Straße Unterstadt in Richtung Marktplatz, als er den in gleicher Richtung fahrenden, 44-jährigen Radlenker mit seinem Mountainbike überholen wollte. Der Radlenker fuhr zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß an einem links geparkten Fahrzeug vorbei, als der 56-Jährige ihn überholte. Aufgrund des falsch eingeschätzten Sicherheitsabstandes streifte der Opel-Lenker den Radfahrer, was diesen zum Stürzen brachte. Hierbei zog sich der 44-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch die verständigten Rettungskräfte ambulant versorgt. Am Mountainbike entstand ein minimaler Schaden, am Pkw Opel Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell