Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Randalierer, Brände, Einbrüche, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein alkoholisierter 38-Jähriger musste am Freitagabend in der Metzgerstraße in Gewahrsam genommen werden, nachdem er sich in einer Freizeiteinrichtung nicht benommen und randaliert hatte. Gegen 21.20 Uhr verließ der Mann die Örtlichkeit und geriet hierbei mit einem 17-jährigen Gast in zunächst verbalen Streit, in dessen Verlauf er den Jüngeren mit Faustschlägen traktierte. Im Anschluß beschädigte er noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen ein geparktes Kleinkraftrad. Gegen die Ingewahrsamnahme und die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme wehrte sich der Mann massiv. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst fortsetzen. Der 38-Jährige wurde in einer Gewahrsamszelle untergebracht und sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

Esslingen (ES): Brand von Deckenlampe

Zu einem Brand in der Sporthalle der Grundschule im Bernhard-Denzel-Weg mussten am Freitagabend die Rettungskräfte ausrücken. Gegen 19.30 Uhr war eine Lampe in der Sporthalle, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und eine weitere Schadensentstehung verhindert werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

Unterensingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Freitagabend sind unbekannte Täter im Höhenweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Kriminellen konnten zwischen 18.30 Uhr und 21.25 Uhr über eine Terrassentür, die sie zuvor einschlugen, in das Gebäude gelangen. Mit dem zuvor angeeigneten Werkzeug der Bewohner wurde vergeblich versucht, einen Tresor zu öffnen. Die Einbrecher verließen den Tatort schlussendlich ohne Diebesgut. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung war die Kriminalpolizei vor Ort.

Neuhausen a.d. Fildern (ES): Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend hat in der Zeit von 17.15 Uhr bis 23.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter im Fliederweg bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Münzen im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Zugang hatte er sich über die Terrassentüre an der Gebäuderückseite verschafft, indem er die Doppelverglasung eingeschlagen hatte. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren.

Unterensingen (ES): Pkw-Brand

Vermutlich ein technischer Defekt hat am Freitagabend in der Bachstraße zum Brand eines Ford Focus geführt. Unmittelbar nachdem der Fahrzeugeigentümer gegen 18.15 Uhr seinen Pkw geöffnet hatte, schlugen ihm aus dem Armaturenbrett Flammen entgegen. Ihm gelang es mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, musste lediglich noch nachlöschen. An dem 19 Jahre alten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

Kirchheim (ES): Einbruch in Garage

Im Stadtteil Ötlingen ist zwischen Donnerstagabend 18.30 Uhr und Freitagabend 17.45 Uhr in eine Garage eingebrochen worden. Der Täter hebelte mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam die Eingangstür der Garage auf. Im Inneren durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen. Er erbeutete Baumaschinen und elektronische Gegenstände im Wert von circa 500 Euro. Zudem verursachte der Kriminelle an der Eingangstür der Garage einen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Ferner wurde bei der Anzeigenaufnahme bekannt, dass im selben Zeitraum aus einer auf dem Areal abgeparkten Sattelzugmaschine etwa 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet wurde. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ofterdingen (TÜ): Kleintransporter auf Pkw aufgefahren

Glücklicherweise nur Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der B 27 bei Ofterdingen entstanden. Ein 41-jähriger Fahrer eines Citroen Kleintransporters befuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrzeug die B 27 von Bad Sebastiansweiler kommend in Fahrtrichtung Ofterdingen. Hierbei erkannte der 41-Jährige zu spät, dass ein vor ihm fahrender, 37 Jahre alter Audi-Lenker verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Citroen fuhr daraufhin auf den Audi auf, so dass dieser zunächst auf die Gegenfahrspur und im weiteren Verlauf zurück auf seine ursprüngliche Fahrspur geschleudert wurde. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt, die beiden beteiligten Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten durch entsprechende Hilfeleister abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch die verständigte Straßenmeisterei wurden Verkehrssicherungsmaßnahmen getroffen.

Schömberg (ZAK): Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag bei Schömberg zugetragen hat. Ein 68 Jahre alter Nissan-Lenker wollte gegen 14.40 Uhr von der L 434 nach links auf die L 435 in Richtung B27/Schömberg abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Audi, wodurch es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall erlitten die 27 Jahre alte Fahrerin des Audi sowie ihre 55 Jahre alte Beifahrerin jeweils leichte Verletzungen. Der Lenker des Nissans blieb unverletzt. Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Am Nissan entstand ebenfalls ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden.

