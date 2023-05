Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Andere gefährdet und bedroht - Völlig eskaliert sind am Samstagmittag zwei Brüder auf der B10 zwischen Ulm und Lonsee.

Gegen 15:35 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem weißen Ford Fiesta die B10 von Dornstadt in Richtung Lonsee. Als Beifahrer war sein 25-Jähriger Bruder dabei. Auf Höhe Vorderdenkental nötigte der junge Mann zunächst einen 29-Jährigen durch dichtes Auffahren. Zusätzlich überholte er diesen trotz Gegenverkehr. Damit nicht genug. In der Folge überholte er weitere Autofahrer trotz Gegenverkehr und gefährdete diese dabei massiv. Die Überholten mussten teilweise bis zum Stillstand abbremsen um Unfälle mit den Entgegenkommenden zu vermeiden. Als der 29-Jährige in Lonsee den Fiesta wieder sah, wollte er den 26-Jährigen auf sein Fahrverhalten ansprechen. Dieser bedrohte sein Gegenüber jedoch sofort mit einer Waffe. Der 29-Jährige flüchtete. Die beiden Brüder verfolgten ihn. Wieder überholten sie den Mann auf der Strecke nach Halzhausen und bremsten ihn aus. Mittlerweile hatte der jüngere Bruder der Aggressoren die Waffe in der Hand und drohte damit. Anschließend flüchteten sie. Auf Grund des abgelesenen Kennzeichens trafen die Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte die Brüder an ihrer Wohnanschrift an. Die Polizisten nahmen die Verkehrsverstöße sowie die Bedrohung auf.In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die ebenfalls riskant überholt und gefährdet wurden. Insbesondere ein Verkehrsteilnehmer mit Stuttgarter Kennzeichen. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter 0731/188-3312 melden.

