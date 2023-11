POL-RT: Diebstähle; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots) - Randalierer in Gewahrsam genommen Ein alkoholisierter 38-Jähriger musste am Freitagabend in der Metzgerstraße in Gewahrsam genommen werden, nachdem er sich in einer Freizeiteinrichtung nicht benommen und randaliert hatte. Gegen 21.20 Uhr verließ der Mann die Örtlichkeit und geriet hierbei mit einem 17-jährigen Gast in zunächst verbalen Streit, in dessen Verlauf er den Jüngeren mit Faustschlägen ...

