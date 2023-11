Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigungen; Einbrüche; Automaten-Aufbruch; Kleinbrand; Verkehrsunfälle; Raubdelikt

Mehrere Sachbeschädigungen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen in der Reutlinger Innenstadt sowie an einem auf dem Manfred-Oechsle-Platz aufgestellten Riesenrad sucht das Polizeirevier Reutlingen. Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag, gegen 9.20 Uhr, wurden durch Unbekannte mehrere Farbschmierereien an dem dortigen Fahrgeschäft sowie im Innenstadtbereich auf der Straße und an einem Bauzaun angebracht. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen nimmt nun Hinweise von Zeugen entgegen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und prüft einen Zusammenhang zu einer am Samstagnachmittag stattgefundenen Demonstration auf dem Manfred-Oechsle-Platz. Telefonnummer: 07121/942-3333. (jp)

Dettingen/Erms (RT): Einbrecher unterwegs

Auf noch unbekannte Art und Weise hat sich ein Einbrecher am Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag, 18.40 Uhr, und Sonntag, 07.50 Uhr, Zutritt zu einer Sporthalle in der Hülbener Straße verschafft. Anschließend brach er mehrere Innentüren auf und suchte nach Wertgegenständen. Auch einen Rollcontainer öffnete er mit Gewalt. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Täter mehrere Schlüssel. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (mr)

Wolfschlugen (ES): Fenster aufgehebelt

Ein Wohnhaus in der Reinhardtstraße ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Samstag, 23.45 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte dadurch ins Gebäude. Aus diesem wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Kassenautomat aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in einem Parkhaus in der Berliner Straße einen Kassenautomaten aufgebrochen. Der Kriminelle öffnete gegen zwei Uhr die Automatentür gewaltsam und entnahm aus der Geldkassette das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. (mr)

Reichenbach (ES): Brennender Müll (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Brand am Sonntagabend in der Neuwiesenstraße sucht die Polizei in Esslingen. Gegen 21 Uhr stellten Anwohner einen Brand mehrerer Müllsäcke fest und löschten diese im Bereich einer dortigen Tiefgarage noch vor dem Eintreffen der Polizei mit eigenen Mitteln. Nach jetzigem Stand entstand keinerlei Sachschaden. Zeugen, die zu dieser Zeit an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (jp)

Hochdorf (ES): Trotz Gegenverkehr überholt

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 70-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend auf der L 1201 einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann befuhr kurz nach 18 Uhr mit seinem Audi A3 Cabrio die Landesstraße von Notzingen kommend in Richtung Hochdorf. Kurz vor der Einmündung zum Sportplatz Aspen überholte er trotz Gegenverkehr einen Linienbus. Dabei kam es zur seitlich streifenden Kollision mit dem entgegenkommenden Audi A6 einer 28-Jährigen. Während diese ihren Audi nach dem Unfall noch auf ihrer Fahrbahn zum Stehen bringen konnte, verlor der Unfallverursacher die Kontrolle über sein Cabrio, knallte gegen den Bordstein und kam ins Schleudern, bevor sein Wagen auf der Gegenfahrbahn, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen blieb. Die Fahrerin des Audi A6 erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Der 70-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 20.30 Uhr gesperrt werden. Neben der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten war der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen, zwei Notärzten, einem leitenden Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort. (cw)

Neuffen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Auf etwa 9.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf L 1250 zwischen Linsenhofen und Neuffen entstanden ist. Ein 33-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße in Richtung Neuffen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 37-Jähriger mit seinem Ford Transit verkehrsbedingt abbremsen musste. Er versuchte noch, durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach links das Auffahren zu vermeiden. Dennoch krachte er ins Heck des Ford. Zudem kam es bei dem Ausweichmanöver zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 2er BMW eines 74-Jährigen, der keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren. Verletzt wurde niemand. Während der Ford und der BMW fahrbereit blieben, wurde der VW so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Wendlingen (ES): Vorfahrtsunfall

Am Sonntagabend ist es gegen 19.40 Uhr in Wendlingen an der Kreuzung der Goethestraße mit der Unterboihinger Straße zu einem Unfall gekommen. Der 42-jährige Fahrer eines VW befuhr die Goethestraße und bog anschließend nach links in die Brückenstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 25-jährigen Mercedesfahrerin, welche von der Unterboihinger Straße aus in die Goethestraße abbiegen wollte, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen im Kreuzungsbereich kam. Am VW entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro, am Daimler ein Schaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ks)

Rottenburg (TÜ): Nach Unfall überschlagen

Am Sonntagmittag ist es gegen 13.40 Uhr auf der L1361 zwischen Bondorf und Seebronn zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Der 34-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die L 1361 von Bondorf herkommend in Fahrtrichtung Seebronn und beabsichtigte auf Höhe einer Grundstückseinfahrt, nach rechts in diese einzufahren. Der dahinterfahrende 71-jährige Lenker eines Skoda bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. In der Folge überschlug sich der Skoda und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 71-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Mercedes wurden nicht verletzt. Am Skoda entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro, am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. (ks)

Tübingen (TÜ): Handy und Geldbörse geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag auf dem Spielplatz der Grundschule in der Sindelfinger Straße ereignet haben soll. Ein 19-Jähriger hatte sich seinen Angaben zufolge gegen 17.40 Uhr mit einem noch unbekannten Mädchen dort getroffen, als er aus einer Gruppe von vier Jugendlichen heraus angesprochen wurde. Diese sollen ihn dann unvermittelt mit Fäusten traktiert und ihm seine Geldbörse und sein Mobiltelefon geraubt haben. Anschließend soll das Quartett in die Rheinlandstraße geflüchtet sein. Der 19-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Angreifer sollen zwischen 160 und 180 Zentimeter groß gewesen sein und deutsch gesprochen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim in der Waldhäuser Straße ist am Sonntag zwischen null Uhr und zehn Uhr eingebrochen worden. Unbekannte Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes, woraufhin eine Tür zum dortigen Büro brachial aufgebrochen und dieses nach Stehlenswertem durchsucht wurde. Der entstandene Sachschaden sowie die Höhe des Diebesgutes können aktuell noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (jp)

