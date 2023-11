Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebe brechen in Greifswalder Dom ein und entwenden Bargeld

Greifswald (ots)

Am heutigen Morgen gegen 05:15 Uhr wurde die Polizei in Greifswald über einen Einbruch in den Dom St. Nikolai informiert. Bekannt wurde der Einbruch durch die Alarmauslösung der im Dom installierten Alarmanlage durch die mutmaßlichen Täter. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die bislang unbekannten Täter unberechtigt Zutritt ins Kirchengebäude, in dem die Haupteingangstür aufgehebelt wurde. Im Inneren durchsuchten sie den Kassenbereich, entwendeten hier eine Geldkassette mit Bargeld und verschafften sich im Weiteren ebenfalls gewaltsam Zutritt zum Hauptbereich des Doms, in dem auch diese Zugangstür aufgebrochen wurde. Im Hauptbereich wurden hier vorhandene Kollekten entwendet und Gegenstände wie Truhen und eine Kiste umgeworfen und offenbar nach Bargeld durchsucht. Mit der Alarmauslösung flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung vom Ereignisort. Durch den Einbruchsdiebstahl entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden von geschätzt 10.000 Euro. Es wurde zudem Bargeld in Höhe von ca. 50,00 Euro entwendet.

