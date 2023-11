Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Ungewöhnlicher "Wildunfall" - Pferde verursachen Unfall

Plöwen (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am gestrigen Abend (01.11.2023) auf der B 104 im Bereich Plöwen. Eine 47-jährige Fahrerin (polnische StAng) eines Pkw Alpha Romeo war gegen 19:30 Uhr auf der B 104 aus Richtung Löcknitz kommend in Richtung Polen unterwegs, als plötzlich auf Höhe der Abfahrt Plöwen zwei Pferde die Fahrbahn überquerten und mit dem Pkw kollidierten. Beide Pferde liefen zunächst weiter, die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leichtverletzt. Am Pkw enstand erheblicher Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Absuche nach den Pferden unter Beteiligung des Tierhalters ergab, dass ein Pferd ca. 500 m vom Unfallort entfernt, verletzt aufgefunden wurde. Es musste auf Grund der schweren Verletzungen durch einen hinzugezogenen Tierarzt vor Ort eingeschläfert werden. Zum Verbleib des zweiten Tieres kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts gesagt werden. Die Verletzungen der Fahrzeugführerin konnten vor Ort ambulant medizinisch versorgt werden. Wie die Pferde von der durch einen Elektrozaun gesicherten Koppel gelangen konnten, muss ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell