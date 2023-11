Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 111

Vorpommern-Greifswald (ots)

Am gestrigen Mittwoch (01.11.2023, gegen 12:40 Uhr) kam es auf der B 111 zwischen den Ortslagen Gribow und Gützkow auf Höhe der Einfahrt Ranzin zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen querte der von der K 15 aus Richtung Dambeck kommende 76-jährige Fahrer eines Pkw Skoda die B 111 in Fahrtrichtung Ranzin ohne den vorfahrtberechtigten Pkw Toyota aus Richtung Gützkow zu beachten und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall kam der Toyota erst auf dem nebenliegenden Feld zum Stehen. Die 24-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt. Der Fahrer des Pkw Skoda kollidierte durch den Aufprall daraufhin mit einem in der gegenüberliegenden Einfahrt verkehrsbedingt haltenden LKW MAN. Auf Grund des Unfallgeschehens wurde der 76-Jährige ebenfalls leicht verletzt. Der 34-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden von insgesamt schätzungsweise 10.000 Euro. Die beiden beteilgten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die beiden leichtverletzten Fahrzeugführer wurden zur medizinischen Erstversorgung ins Uniklinikum Greifswald verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell