POL-SUL: Hundeköder mit Nagel in Neuweiler entdeckt

Sulzbach-Neuweiler (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 03.10.2023, wurde von einer Spaziergängerin, welche mit ihrem Hund in dem Joseph-von-Fraunhofer-Weg in Sulzbach-Neuweiler unterwegs war, ein Stück Wurst festgestellt, welches mit einem Nagel präpariert gewesen war. Bei einer Absuche der näheren Umgebung konnten keine weiteren Hundeköder festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet beim Spaziergang bzw. beim Ausführen des Hundes achtsam zu sein. Passanten, die verdächtige Gegenstände finden oder verdächtige Beobachtungen machen, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel.: 06897/9330 zu melden.

