POL-DN: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall, Verursacher ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Langerwehe / Düren (ots) - In den vergangenen Tagen entwendeten Unbekannte zwei Kleinkrafträder. Eine 38-jährige Zeugin meldete sich am Mittwoch (24.08.2023) gegen 12:00 Uhr bei der Polizei. Sie hatte kurz zuvor an einer Schule in Langerwehe zwei Jugendliche beobachtet, die einen Roller schoben. Als die beiden die Zeugin erblickten, ließen sie das Fahrzeug fallen und liefen in unbekannte Richtung davon. Die weiteren ...

mehr