Polizei Düren

POL-DN: Rollerdiebstähle - Zeugen gesucht!

Langerwehe / Düren (ots)

In den vergangenen Tagen entwendeten Unbekannte zwei Kleinkrafträder.

Eine 38-jährige Zeugin meldete sich am Mittwoch (24.08.2023) gegen 12:00 Uhr bei der Polizei. Sie hatte kurz zuvor an einer Schule in Langerwehe zwei Jugendliche beobachtet, die einen Roller schoben. Als die beiden die Zeugin erblickten, ließen sie das Fahrzeug fallen und liefen in unbekannte Richtung davon. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 17-jährige Besitzer des Kleinkraftrads dieses gegen 07:35 Uhr vor dem Schulgebäude in der Josef-Schwarz-Straße abgestellt hatte. Die unbekannten Jugendlichen, die laut Zeugin etwa 12-14 Jahre alt waren und graue Kapuzenpullover trugen, hatten den Roller offensichtlich kurzgeschlossen.

Ein zweiter Roller wurde in der Zeit von Dienstag (23.08.2023), 22:00 Uhr und Mittwoch (24.08.2023), 07:45 Uhr in Düren gestohlen. Die 22-jährige Besitzerin aus Düren hatte das Fahrzeug am Mittwochabend in der Goebenstraße abgestellt, am nächsten Morgen musste sie den Diebstahl ihres Kleinkraftrads feststellen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Taten oder die Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

