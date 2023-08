POL-DN: Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Jülich (ots) - Bislang Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in eine Physiotherapiepraxis in Jülich ein und stahlen unter anderem einen Möbeltresor. In der Zeit zwischen Dienstag, 22.08.2023, 17:15 Uhr bis Mittwoch, 23.08.2023, 07:00 Uhr drangen der oder die Täter in die Räume der Praxis auf der Großen Rurstraße ein. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und stahlen neben dem kleinen Tresor eine Geldkassette und ein Sparschwein. Ersten Ermittlungen zu ...

