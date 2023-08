POL-DN: Nach Angriff schwerverletzt im Krankenhaus

Linnich / Nideggen (ots) - Eine Pizzeria und ein Büro - dies waren die Ziele von Einbrechern im Kreis Düren. In Linnich brachen Unbekannte in der Zeit von Montag (21.08.2023) auf Dienstag (22.08.2023) in ein Bürogebäude in der Erkelenzer Straße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter die Eingangstür auf. Im Inneren durchsuchten sie Schreibtische und Schränke und gelangten so in den Besitz ...

