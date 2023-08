Polizei Düren

POL-DN: Diebe scheiterten zwei Mal

Linnich (ots)

Gleich zwei versuchte Wohnmobildiebstähle in Linnich und Tetz beschäftigen derzeit die Kriminalpolizei Düren. Unbekannte hatten versucht die Mobile kurzzuschließen, scheiterten aber glücklicherweise.

In Linnich brachen der oder die Täter in der Nacht zu Dienstag (22.08.2023) in ein Wohnmobil eines 62-Jährigen ein. Hier versuchten sie das Fahrzeug kurzzuschließen, was jedoch misslang.

Im gleichen Tatzeitraum versuchten Unbekannte in Tetz auf die gleiche Weise eine mobile Behausung einer 54-Jährigen zu stehlen. Auch hier scheiterten sie beim Versuch, den Wagen kurzzuschließen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

