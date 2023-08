POL-DN: Motorradfahrer schwerverletzt

Nideggen (ots) - Am Montagmittag (21.08.2023) wurde eine 19-Jährige aus Aachen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie war mit ihrem Motorrad auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Die junge Frau war mit ihrem Motorrad auf der L246, aus Richtung Nideggen kommend, in Fahrtrichtung Schmidt unterwegs. Als der Pkw vor ihr, an dessen Steuer ein 44-Jähriger aus Simmerath saß, plötzlich verkehrsbedingt bremste und ...

