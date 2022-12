LPI-SHL: Drei beschädigte Pkw

Hirschbach (ots) - Durch das Öffnen des Wehrs der Erle-Talsperre gelangte Wasser in eine Grundstückseinfahrt, sowie den dazugehörigen Hof und Keller "Im Erletal" in Hirschbach. Aufgrund der Minusgrade bildete sich laut Aussage des Geschädigten danach eine dicke Eisschicht. Ob aufgrunddessen ein Schaden im Keller entstanden ist, muss nun geprüft werden. Der Betroffene erstattete Dienstagmittag eine Anzeige bei der Hildburghäuser Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

