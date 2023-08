Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Linnich und Nideggen

Linnich / Nideggen (ots)

Eine Pizzeria und ein Büro - dies waren die Ziele von Einbrechern im Kreis Düren.

In Linnich brachen Unbekannte in der Zeit von Montag (21.08.2023) auf Dienstag (22.08.2023) in ein Bürogebäude in der Erkelenzer Straße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter die Eingangstür auf. Im Inneren durchsuchten sie Schreibtische und Schränke und gelangten so in den Besitz von Bargeld. Laut Angaben eines 54-jährigen Verantwortlichen lässt sich der Tatzeitraum auf 15:00 Uhr am Montag und 08:25 Uhr am Dienstag eingrenzen.

Auf eine Pizzeria hatten es Einbrecher in Nideggen abgesehen. Über ein Fenster gelangten die Unbekannten in das Restaurant in der Straße "Im Altwerk" und entwendeten dort ebenfalls Bargeld. Der Tatzeitraum lässt sich hier auf 22:00 Uhr am Sonntag (20.08.2023) und 09:00 Uhr am Dienstag (22.08.2023) eingrenzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell