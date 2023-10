Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Mutmaßlicher Fahrraddieb durch Bundespolizisten gestellt ++ Wrestedt - Vandalismus vor einem Imbiss ++ Altenmedingen - Schwerverletzter Autofahrer nach Kollision mit Baum ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.10.2023

Lüneburg

Lüneburg - Rucksack aus Café entwendet - Hinweise

Am 22.10. zwischen 13:00 und 13:45 Uhr entwendeten Unbekannte einen abgestellten Rucksack in einem Café in der Katzenstraße. In diesem befand sich neben einer Geldbörse auch ein Laptop. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddiebe in der Innenstadt beobachtet - Hinweise

Am 22.10. beobachteten Zeugen gegen 15:15 Uhr zwei junge Männer im Bereich der Heiligengeiststraße. Diese brachen das Schloss eines Herrenfahrrades gewaltsam auf und entwendeten das Rad in der Folge. Eine Nahbereichsfahndung nach den Verursachern verlief negativ. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mutmaßlicher Fahrraddieb durch Bundespolizisten gestellt

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am 22.10. gegen kurz nach 22:00 Uhr im Bereich der Salzstraße Am Wasser. Zeugen beobachteten einen Mann, wie dieser ein verschlossenes Fahrrad trug. Kurzzeitig darauf wurde vermutlich das Schloss entfernt und der unbekannte Verursacher flüchtete mit dem zuvor getragenen Fahrrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrraddieb verlief zunächst negativ. Gegen 22:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Bundespolizei im Bereich der Hamburger Straße eine männliche Person, auf den die Personenbeschreibung zutraf, mit einem Fahrrad feststellen. Bei diesem handelte es sich um einen 42-Jährigen, der bereits wegen gleichgelagerter Taten in der Vergangenheit in Erscheinung getreten war. Bei diesem konnte entsprechendes Werkzeug fest- und sichergestellt werden. Auch das Mountainbike wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Artlenburg - Diebstahl aus Zigarettenautomat - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 21.10. auf den 22.10. brachen Unbekannte gewaltsam einen Zigarettenautomaten im Ginsterweg auf. Aus diesem wurde eine nicht bekannte Menge Zigaretten und Bargeld entwendet. Es entstand hoher Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Vermutlich zwischen dem 21.10. und dem 22.10. brachen Unbekannte die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Haagestraße ein. Aus der Wohnung wurden neben Bargeld auch zwei Sonnenbrillen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Brennender Pferdestall - Hinweise

In den Morgenstunden des 22.10. meldeten Zeugen einen brennenden Pferdestall im Bereich der Remontestraße. Bei Eintreffen der umliegenden Ortsfeuerwehren und der Polizei befand sich der Stall bereits in Vollbrand. Der Stall brannte vollständig nieder, sodass ein Sachschaden von gut 15.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Gartow - Bordcomputer eines Pedelecs entwendet- Hinweise

In der Nacht vom 22.10. auf den 23.10. entwendeten Unbekannte von einem abgestellten Damen-Pedelec den Bordcomputer. Das Rad befand sich vor einer Gaststätte in der Straße Am Schützenplatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-979630, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Vandalismus vor einem Imbiss - Zeugen gesucht

In den Abendstunden des 22.10. randalierten Unbekannte vor einem Imbiss in der Hauptstraße. Gegen 22:00 Uhr wurden diverse Tische und Stühle umgeworfen. Zudem wurden ein Blumenbogen und ein Blumenkübel beschädigt. Die Polizeibeamten sicherten Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-987150, entgegen.

Bad Bevensen - Pkw touchiert - Verursacher flüchtet - Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 22.10. zwischen 14:00 und 16:00 Uhr im Bereich des Parkplatzes einer Klinik in der Dahlenburger Landstraße. Ein unbekannter Fahrer eines unbekannten Pkw touchierte vermutlich beim Ausparken einen geparkten Pkw Skoda Yeti, sodass dieser beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Rosche - Zusammenstoß auf der Bundesstraße 191

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 22.10. gegen kurz vor 15:00 Uhr auf der B191. Eine 82-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen Berlingo überquerte die B191 aus Richtung Probien kommend. Hierbei missachtete sie einen bevorrechtigten 83-Jährigen mit seinem Pkw Mercedes, welcher aus Uelzen in Richtung Dannenberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der 73-jährige Beifahrer des Pkw Mercedes leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Altenmedingen - Schwerverletzter Autofahrer nach Kollision mit Baum

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 23.10. gegen 05:00 Uhr auf der Landesstraße 232. Ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw VW Lupo befuhr die L232 aus Altenmedingen kommend in Richtung Secklendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell