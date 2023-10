Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Brennender Pkw auf Parkdeck - Hinweise ++ Lüneburg - Mehrere Diebstähle aus Transportern ++ Hitzacker - Gewächshaus mit einem Stein beschädigt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 20.10.2023

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung mit Messer - Zeugen gesucht

Am Abend des 19.10. kam es im Bereich der Kurt-Huber-Straße zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Zwei zunächst unbekannte männliche Täter forderten gegen 21:00 Uhr einen 18-Jährigen zu einer Rückzahlung seiner Geldschulden auf. In der Folge verletzte einer der Täter den 18-Jährigen im Bereich des Oberarms. Kurz darauf flüchteten die Verursacher. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 29-Jähriger mit einer schweren Handverletzung in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgestellt werden. Dieser musste durch einen Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden. Nach ersten Ermittlungen stehen die Geldforderungen vermutlich mit vergangenen Drogengeschäften in Verbindung. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Zu einer Häuslichen Gewalt kam es in den Abendstunden des 19.10. innerhalb einer Wohnung. Ein 57-Jähriger schlug seine Ex-Lebensgefährtin und bedrohte diese sowie einen weiteren Mann. Der Verursacher wurde für mehrere Tage aus der Wohnung weggewiesen. Für die Nacht wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Ladendieb erwischt und festgehalten

Am 19.10. kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk. Ein 42-Jähriger entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Flaschen aus einem Regal, packte diese in seinen Rucksack und passierte den Kassenbereich ohne die Flaschen im Wert von gut 180 Euro zu bezahlen. Aus diesem Grund wurde er angesprochen und versuchte in der Folge zu flüchten. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten wurde der Verursacher daraufhin festgehalten. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Lüneburg - Brennender Pkw auf Parkdeck - Hinweise

In den Abendstunden des 19.10. bemerkten Zeugen gegen 23:45 Uhr in der Graf-von-Moltke-Straße einen brennenden Pkw. Durch die Feuerwehr Lüneburg mussten in der Folge zwei Pkw BMW und VW abgelöscht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei einem weiteren danebenstehenden Fahrzeug entstand durch die Hitzeentwicklung leichter Sachschaden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - 9-Jähriger nach Unfall auf E-Scooter leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 19.10. gegen 15:00 Uhr in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße. Ein 9-jähriger E-Scooter-Fahrer verwechselte vermutlich beim Überqueren eines Fußgängerüberweges den Gashebel mit der Bremse. Aus diesem Grund kam es zu einer Kollision mit einem Omnibus. Der 9-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Das Mindestalter zur Nutzung eines E-Scooters liegt bei 14 Jahren. Darüber hinaus war der E-Scooter des 9-Jährigen nicht versichert. Aus diesem Grund leiteten die Polizeibeamten entsprechende Strafverfahren ein.

Hinweise zur Nutzung eines E-Scooters:

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Das sind alles Dinge, die der Lüneburger Verkehrssicherheitsexperte Martin Schwanitz (Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion) bereits im Jahr 2022 aufgriff, um mit dem kurzweiligen und prägnanten "Präventions-Video" von Verkehrswacht und Polizei Lüneburg gerade die Zielgruppe "Junge Fahrende" anzusprechen.

Das Video kann hier eingesehen werden:

Facebook-Kanal der Polizei Lüneburg https://www.facebook.com/polizeidirektion.lueneburg YouTube-Kanal der Verkehrswacht Lüneburg https://www.youtube.com/watch?v=RPL_RgcOixY&t=1s

"Big Points" aus dem Video:

Mindestalter -> 14 Jahre Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Abbiegen (Schulterblick, Handzeichen, Kontrollblick, rum) Wo darf ich fahren? -> mit vielen Beispielen ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen) Tipps zum Erwerb/Kauf Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

Lüneburg - Sachschaden nach Unfallflucht - Hinweise Am 19.10. kam es zwischen 16:00 und 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht Im Grimm. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges touchierte vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten Pkw Mercedes, sodass ein Sachschaden von gut 3000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verbale Streitigkeiten - Täter und Opfer flüchten

Zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung kam es am 20.10. gegen 09:30 Uhr vor einem Hauseingang in der Straße Hinter den Scheibenständen. Die Verursacher flüchteten vor Eintreffen der Polizeibeamten. Durch die Beamten konnte ein Küchenmesser auf dem Boden sichergestellt werden. Im Rahmen der weiteren Aufnahme erschien ein 22-Jähriger mit einer Wunder am Kopf vor Ort. Dieser machte keine näheren Angaben zum Sachverhalt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Mehrere Diebstähle aus Transportern - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht vom 19.10. auf den 20.10. brachen Unbekannte gleich vier Transporter im Stadtgebiet Lüneburg auf. Ein Transporter Mercedes Vito befand sich im Bereich der Stöteroggestraße. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und diverse Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro. Bei einem weiteren Mercedes Vito im Ostpreußenring wurde ebenfalls die Schiebetür gewaltsam geöffnet und in der Folge darin befindliches Werkzeug entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Gewächshaus mit einem Stein beschädigt

Die Rückwand eines Gewächshauses in der Keetzstraße beschädigten Unbekannte in den Nachtstunden zum 19.10.23 mit einem Stein. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Darchau - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 19.10.23 in der Hauptstraße. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 99 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - Motorroller und Pkw kollidieren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Motorrollerfahrerin in den Mittagsstunden des 19.10.23 im Bohldamm. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines VW Caddy war gegen 12:30 Uhr in der Von-Estorff-Straße in Richtung Karlstraße unterwegs und übersah beim Queren des Bohldamms die von rechts kommende Motorrollerfahrerin. Es kam zur Kollision, wodurch die junge Frau stürzte. Sie wurde ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

