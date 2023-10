Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "grob geschottert" - Sattelschlepper verunfallt und blockiert Kreisstraße ++ Diverse Anrufe durch Falsche Polizeibeamte und Nachrichten via WhatsApp - Hinweise Ihrer Polizei ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 17.10.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb flüchtet - Mütze und Sonnenbrille zurückgelassen - Hinweise

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 16.10. gegen kurz vor 13:00 Uhr in einem Ladengeschäft in der Grapengießerstraße. Eine bisher unbekannte männliche Person entwendete ein Parfum und beabsichtigte den Kassenbereich zu passieren, ohne dies zu bezahlen. In der Folge wurde der Dieb vom Ladendetektiv angesprochen. Der männliche Verursacher ergriff daraufhin die Flucht und verlor hierbei seine getragene Mütze und eine Sonnenbrille. Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Wohnung und Keller - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 16.10. gelangten nach derzeitigen Erkenntnissen Unbekannte, vermutlich durch eine unverschlossene Hauseingangstür, in eine Wohnung in der Dahlenburger Landstraße. Innerhalb der Wohnung wurden mehrere technische Geräte entwendet. Zudem gelangten die Unbekannten in den Keller des Hauses und entwendeten von dort Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Angeschlossene E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 16.10. zwischen 10:00 und 15:00 Uhr entwendeten Unbekannte zwei angeschlossene E-Scooter (Marke: Ninebot und VMAX-Tech). Diese befanden sich in der Straße An den Brodbänken. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugen beobachten E-Scooter-Diebe

Zu einem versuchten Diebstahl eines E-Scooters kam es am 16.10. gegen 19:30 Uhr in der Bardowicker Straße. Durch Zeugen wurde beobachtet wie zwei männliche Personen versuchten, gewaltsam das Schloss eines E-Scooters aufzubrechen. Durch Polizeibeamte wurden in der Folge zwei bereits polizeibekannte Personen im Alter von 16 und 20 Jahren kontrolliert. Hierbei konnte unter anderem Werkzeug sichergestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Motorroller entwendet - Hinweise

Zwischen dem 15.10. und dem 16.10. entwendeten Unbekannte einen Motorroller der Marke Yamaha von einem Parkplatz in der Douglas-Lister-Straße auf unbekannte Art und Weise. Es entstand ein Sachschaden von gut 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diverse Anrufe durch Falsche Polizeibeamte und Nachrichten via WhatsApp - Hinweise Ihrer Polizei

Im Verlauf des 16.10. erhielten Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Lüneburg vermehrt Anrufe durch Falsche Polizeibeamte. Zudem gingen diverse Nachrichten zur Thematik WhatsApp-Betrug ein. Gegen 14:30 Uhr kontaktierten Unbekannte einen 92-jährigen Lüneburger und suggerierten einen Anruf der Kriminalpolizei Lüneburg. Die Anrufer gaben an, dass der Senior sein Geld in Sicherheit bringen müsse. In der Folge hob der 92-Jährige einen niedrigen Geldbetrag ab. In einem weiteren Telefonat wurde er dazu aufgefordert mehr Geld abzuheben. Daraufhin wurde der Senior stutzig und erkannte den Betrugsversuch. Zu einer Geldübergabe kam es glücklicherweise nicht.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die

Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse

niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Ihnen unbekannten Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen.

Bleckede - Brennende Müllcontainer auf Schulgelände - Zeugen gesucht

In den Abendstunden des 16.10. entzündeten Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise auf dem Gelände einer Realschule im Nindorfer Moorweg mehrere Müllcontainer. Die in einem eingezäunten Bereich stehenden Container wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Sturz nach Kollision mit Radfahrer - Verursacher flüchtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 16.10. gegen 19:30 Uhr in der Straße An der Münze. Eine 60-jährige Radfahrerin befuhr die Straße An der Münze in Richtung Marktplatz. Von rechts aus der Straße Am Markt kommend fuhr eine bisher unbekannte männliche Person auf einem Fahrrad in das Vorderrad der 60-Jährigen, sodass diese zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der männliche Radfahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Durchfahrtsverbot an der Bernsteinstraße kontrolliert

Am 16.10. zwischen 11:00 und 12:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte das Durchfahrtsverbot im Bereich der Bernsteinstraße. Innerhalb der Kontrollzeit konnten vier Verstöße geahndet werden.

Lüneburg - Einbruch in Arztpraxis - Hinweise

In der Nacht vom 16.10. auf den 17.10. brachen Unbekannte gewaltsam in eine Arztpraxis in der Haagestraße ein. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und unter anderem eine Geldkassette entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

In den Morgenstunden des 17.10. kam es in einem Mehrfamilienhaus im Blümchensaal zu einem Einbruch in eine Wohnung. Eine männliche Person verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und gelangte gewaltsam in eine Wohnung. Aus dieser entwendete er neben einem Rucksack mit Wertsachen auch einen Laptop. Der unbekannte Verursacher wurde durch die 23-jährige Bewohnerin bemerkt und flüchtete in der Folge mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Vor dem Haus hinterließ dieser vermutlich sein Fahrrad. Polizeibeamte stellten das Rad sicher und fahndeten in der Folge im Nahbereich. Dies verlief negativ. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - Täter probieren sich an Geldfach von Selbstbedienungsautomaten

Das Geldfach eines Selbstbedienungsautomaten einer Tankstelle in der Hauptstraße versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 10. bis 17.10.23 aufzubrechen. Sie scheiterten und verursachten Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.10.23 auf der Kreisstraße 33. Bei der Kontrolle des Mannes aus Salzwedel stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamine verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Neu Darchau - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.10.23 in der Göhrder Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Gerdau, OT. Bohlsen - "grob geschottert" - Sattelschlepper verunfallt und blockiert Kreisstraße - 66.000 Euro Sachschaden

Die Kreisstraße 34 zwischen Barnsen und Bohlsen blockiert aktuell ein Kieslaster - Sattelschlepper Scania nach einem Verkehrsunfall in den Morgenstunden des 17.10.23. Der 41 Jahre alte Fahrer war gegen 10:00 Uhr auf der Kreisstraße 34 aus ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve mit seinem Sattelzug zwischen Barnsen und Bohlsen nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen abgekommen, lenkte nach links, so dass sich das Gespann quer stellte. Der Sattelauflieger mit etwa 23 Tonnen geladenem Schotter kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die Fahrbahn wurde durch die Kreisstraßenmeisterei gesperrt. Die Bergungsmaßnhamen dauern an. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 66.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

++ Unfallbilder unter www.presseportal.de ++

Uelzen - Feuer in leerstehender Lagerhalle entzündet - Polizei ermittelt

Ein Feuer in einer leerstehenden Lagerhalle in der Eschemannstraße legten/entzündeten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 16.10.23. Nachbarn bemerkten gegen 15:15 Uhr aufgrund der Rauchentwicklung das Feuer und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen/Jugendliche in den Nachmittagsstunden im Umfeld wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - junge Männer schlagen Jugendlichen ins Gesicht

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 16.10.23 in der Veerßer Straße. Drei Jugendliche/junge Männer hatte sich gegen 16:45 Uhr einem 14-Jährigen genähert, diesen "schräg" angequatscht, so dass einer der Jungen dem 14-Jährigen unvermittelt zwei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Danach verschwanden die Junge wieder. Der schlagende wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, helle Hautfarbe, schwarze Haare, grau/ grüner Pullover mit Kreis/ Gesicht als Aufdruck ("Rick and Morty Jogginganzug") und weiße Mütze. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Betrunkener "randaliert" und beleidigt

Mit einem betrunkenen aktuell in Wrestedt wohnhaften 34-Jährigen hatte es die Polizei in den Abendstunden des 16.10.23 am Bahnhof in der Lindenstraße zu tun. Der Mann hatte gegen 19:00 Uhr einen Mülleimer mit Gehwegplatte aus dem Untergrund gehoben und mit diesem bedrohlich herumgewirbelt. Dabei wurde auch ein Fahrscheinautomat beschädigt. In der Folge beleidigte der Mann auch die alarmierten Polizeibeamten. Diese leiteten entsprechende Strafverfahren gegen den 34-Jährigen ein.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert - Gurt & Handy

Den Fahrzeugverkehr kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 16.10.23 in der Mauerstraße. Dort ahndeten die Beamten insgesamt vier Verstöße aufgrund Gurt und Handy.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell