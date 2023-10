POL-LG: ++ Hittbergen - Holzboot entsorgt - Polizei sucht Eigentümer ++ Dannenberg - abgemeldeten Pkw Ford Kuga gestohlen ++ Bad Bevensen - Polizei kontrolliert Fahrzeuge - Auto-Poser-Szene im Visier ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Boitze, OT. Ahndorf - Scheunentor aufgebrochen - Roller entwendet -Hinweise

In der Nacht vom 14.10. auf den 15.10. brachen Unbekannte unter anderem ein Scheunentor auf einem Grundstück in der Ahndorfer Straße auf. Aus einem Werkstattgebäude wurde in der Folge ein Motorroller der Marke Peugeot entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus der Mittelkonsole entwendet - Hinweise

Am 15.10. zwischen 13:00 und 19:00 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw Mercedes E280 ein. Dieser befand sich in einer Tiefgarage in der Uelzener Straße. Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse entwendet, welche sich in der Mittelkonsole befand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Imbiss - Hinweise

Zu einem Einbruch in einen Imbiss kam es in der Nacht vom 15.10. auf den 16.10. Unbekannte gelangten gewaltsam in das Ladengeschäft in der Straße Neue Sülze. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten zwei Personen mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurden mehrere Personen kontrolliert. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hittbergen - Holzboot entsorgt - Polizei sucht Eigentümer - Hinweise

Zwischen dem 13.10. und dem 15.10. entsorgten Unbekannte ein altes Holzboot mit GFK-Überzug (circa 5 Meter lang) in der Feldmark (Verlängerung des Friedhofsweges) in Hittbergen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der illegalen Entsorgung aufgenommen.

Hinweise, insbesondere zum Eigentümer, nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-900080, entgegen.

Lüneburg - Alkoholisierter Radfahrer fährt bei Rotlicht - Kollision mit Pkw

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 15.10. gegen 20:45 Uhr an der Kreuzung Altenbrückertorstraße Ecke Bahnhofstraße. Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Altenbrückertorstraße in Richtung Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte er an der Bahnhofstraße bei Rotlicht die Ampel, sodass es hier mit einem abbiegenden Pkw zu einer Kollision kam. Der 35-Jährige wurde nicht verletzt. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Er wies einen Atemalkoholwert von mehr als 1,9 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Gärtnerei - Hinweise

In der Nacht vom 15.10. auf den 16.10. brachen Unbekannte in eine Gärtnerei in der Straße Vor dem Neuen Tore ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde lediglich eine Flasche entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Versuchter Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 16.10. versuchten Unbekannte in einen Supermarkt in der Artlenburger Landstraße einzubrechen. Hierzu wurde versucht über das Dach in den Markt zu gelangen, dies führte jedoch dazu, dass der Alarm ausgelöst wurde, sodass die Verursacher in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - abgemeldeten Pkw Ford Kuga gestohlen

Einen abgemeldeten schwarzen Pkw Ford Kuga stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 13. Und 16.10.23 vom Gelände eines Autohauses in der Lüchower Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 30.000 Euro. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow, OT. Saaße - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 37 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 16.10.23 in der Buchenstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 07:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC, Amphetamin und Kokain verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgenstunden des 15.10.23 in der Tannenbergstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt drei Handy- und Gurtverstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Uelzen - Parkplatzschranken beschädigt

Die Parkplatzschranken am ZOB in der St.-Viti-Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 16.10.23. Dabei wurden die Schranken zum Parkplatz beim Einkaufsmarkt aus der Halterung gerissen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Spiegelklatscher" in Unterführung - unter Alkoholeinfluss

Zu einem sog. "Spiegelklatscher" zweier Fahrzeuge kam es in den frühen Abendstunden des 15.10.23 im Begegnungsverkehr im Bohldamm. Dabei kollidierten die Spiegel eines Wohnmobils Fiat eines 58-Jährigen sowie eines Pkw Audi eines 36-Jährigen gegen 18:30 Uhr miteinander. Beim 58 Jahre alten Wohnmobil-Fahrer stellten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung von 0,52 Promille fest. Ihn erwartet parallel ein Strafverfahren.

Bad Bevensen - Polizei kontrolliert Fahrzeuge - Auto-Poser-Szene im Visier

Mit dem Schwerpunkt "Auto-Poser" sowie Bauartveränderungen an Fahrzeugen kontrollierte die Polizei in der Nacht zum 15.10.23 im Bereich Bad Bevensen. Nach mehreren Beschwerden wegen "lauten Fahrzeugen" im Innenstadtbereich hatten die Beamten der AG Auto-Poser auch einen Schallpegelmessstand im Einsatz. Dabei stellte die Polizei mehrere besonders auffällige Fahrzeuge fest, welche in der Folge im Rahmen einer technischen Kontrolle unter die Lupe genommen wurden. Bei einem Pkw BMW wurde eine erhöhte Lautstärke festgestellt, die scheinbar auf den Verschleiß des verbauten Sportschalldämpfers zurückzuführen war, den der Fahrzeughalter nun tauschen muss.

Bei dem anderen Fahrzeug, einem Audi Kombi aus der Samtgemeinde Rosche, war der Schallpegel mit 96db statt der eingetragenen 74db massiv überschritten. Ein Blick unter das Fahrzeug schaffte schnell Klarheit: Der Endschalldämpfer und der Mittelschalldämpfer waren durch ein einfaches Rohr ersetzt worden. Den 23-jährigen Fahrzeugführer, der auch Halter war und bereits in der Vergangenheit auffällig geworden war, erwartet nur ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie der kostenintensive Rückbau auf einen zulässigen Zustand nebst den Gebühren des Zulassungsverfahrens.

Parallel führten die Beamten mit diversen Personen aus der Szene präventive Gespräche.

