Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13.-15.10.2023++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13.-15.10.2023

Stadt und LK Lüneburg

In der Nacht zu Samstag kam es in der Wilhelm-Hillmer-Straße zu einem Fall häuslicher Gewalt. Ein 37-jähriger Mann schlug hierbei seiner 31-jährigen Frau ins Gesicht. Er erhielt eine Wegweisung für die gemeinsame Wohnung. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden anschließend in der Wohnung verschiedene Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am frühen Samstagmorgen gegen 02.45 Uhr der Fahrer eines Taxis in Lüneburg Am Sande. Bei der anschließenden Durchsuchung des Taxis wurde weiteres Betäubungsmittel gefunden. Dem 25-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Gegen 11.10 Uhr wurde dann ein weiterer Autofahrer, dieses Mal im Ostpreußenring, angehalten und kontrolliert. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte im Fahrzeug weitere Drogen dabei. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wurden eingeleitet. Auch in der Hosentasche des 21-jährigen Beifahrers wurden Drogen gefunden, sodass auch hier ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Nachdem ein 37-jähriger alkoholisierter Mann in der Städtischen Unterkunft in Rettmer bereits mehrfach in der Nacht zu Samstag negativ auffiel und bereit Platzverweise für bestimmte Bereiche erhalten hatte, setzten sich die Aggressionen am Samstag fort. Nachdem es zu weiteren Straftaten durch den Mann gekommen war, u.a. zerschlug er mit einem Feuerlöscher eine Fensterscheibe, wurde er letztlich in Polizeigewahrsam genommen und verbrachte den Samstag in einer Gewahrsamzelle.

In eine Gartenlaube der KGV Brauerteich wurde in der Zeit von Donnerstag bis Samstagvormittag eingebrochen. Unbekannte brachen hier die Eingangstür auf und entwendeten diverse Lebensmittel.

An mehreren in der Ilmenaustraße geparkten Pkw wurden in der Nacht zu Samstag die Außenspiegel abgetreten.

Bei einer Feier in einer Gaststätte in Häcklingen kam es in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Vorfällen. Ein stark alkoholisierter 42-jähriger fiel hier mehrfach negativ auf und erhielt vom Veranstalter ein Hausverbot. Vor der Tür begann er dann, mit einer Gaspistole mehrfach in die Luft zu schießen. Er wurde von mehreren Gästen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Im Verlaufe der Feier kam es zudem zu mehreren Diebstählen von Geld und Personalpapieren. Auf der Wache konnten letztlich bei dem 42-jährigen mehrere fremde Personalpapiere in der Unterhose gefunden werden. Der Mann räumte weiterhin ein, in der Nacht ohne Fahrerlaubnis einen Pkw geführt zu haben und hatte weiterhin Betäubungsmittel bei sich. Folglich wurden diverse Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. In der Nacht zu Sonntag stand plötzlich ein ca. 30-jähriger Mann vor dem Bett einer alten Dame in der Jakob-Kaiser-Straße. Er weckte sie und teilte ihr mit, dass er kein Geld finden würde. Die 87-jährige Dame lief ihm dann ins Wohnzimmer hinterher und stellte fest, dass bereits alle Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht worden waren. Während sie ihr Telefon suchte, suchte der Täter in aller Ruhe weiter. Schließlich verließ er dann das Haus. Wie er das Haus betreten hatte, konnte vorerst nicht festgestellt werden. Die Polizei erfuhr erst am Vormittag von dem Vorfall. Vor dem Haus wurden letztlich diverse aus dem Haus stammende Gegenstände der alten Dame sowie auch persönliche Gegenstände des Täters vorgefunden.

Polizeikommissariat Uelzen

Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 14:30 Uhr streift eine 19-jährige PKW-Fahrerin die rechtsseitige Leitplanke auf der B 191 zwischen Schwemlitz und Hohenzethen aus bislang ungeklärter Ursache. Beim Gegenlenken prallt sie frontal auf der linken Fahrbahnseite gegen die Leitplanke. Die Fahrerin wird dabei leicht verletzt. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 5000,00 Euro.

Verkehrsunfall

Freitagabend gegen 22:00 Uhr kam es in Wieren, Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger kommt zu weit nach rechts und kollidiert mit einem, in einer Parkbucht, ordnungsgemäß abgestellten Anhänger. Der 22-jährige verletzt sich dabei leicht und wird ins Klinikum verbracht. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 11.500 Euro

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Am Samstag, um 10:26 Uhr, kam es in Bad Bevensen, Göhrdestraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Die 25-jährige PKW-Fahrerin wurde beim Abbiegen von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah dabei einen 77-jährigen Mann mit Rollator, der den dortigen Fußgängerüberweg nutzte. Es kamm zum Zusammenprall. Der Fußgänger zog sich dabei Kopfverletzungen zu und wurde schwerverletzt dem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Körperverletzung

Am Sonntag, gegen 00:45 Uhr, kommt es in Uelzen, Reithausstraße, zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, die dann in eine handfeste Prügelei münden. Die Streitenden können getrennt werden. Alles Personen erwartet nun ein Strafverfahren.

Polizeikommissariat Lüchow

Samtgemeinde Lüchow - Geldtasche mit 15.000 Euro entwendet - Zum Diebstahl einer Geldtasche kam es am Freitagmorgen in einer Einrichtung in einem Ortsteil der Samtgemeinde Lüchow. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossenen Raum eine Geldbörse, in welcher sich zum Tatzeitpunkt etwa 15.000 Euro befanden. Anschließende Durchsuchungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Lüchow - Fahrzeugführer nach Unfall schwer verletzt - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend gegen 22:00 Uhr. Ein 18-jähriger befuhr mit seinem Audi die Kreisstraße 33 aus Langenhorst kommend in Fahrtrichtung Weitsche. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte der PKW mit zwei Bäumen und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in die Elbe-Jeetzel-Klinik verbracht. Bei dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Clenze - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Ein weiterer alleinbeteiligter Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 08:30 Uhr im Raum Clenze. Die 57-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Kreisstraße 23 in Fahrtrichtung Clenze, als sie auf gerader Strecke aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und schließlich in einem Gebüsch neben der Straße zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Lüchow - Einbruch in Einfamilienhaus - Zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus kam es im Zeitraum vom 11.10. - 14.10. im Stadtgebiet von Lüchow. Bisher unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zum Haus, indem sie ein Fenster einschlugen und hierdurch in das Haus gelangen konnten. Anschließend wurden, vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen, die Räumlichkeiten des Hauses durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.

Dannenberg - Bedrohung mit Messer - In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten Polizeibeamte der Polizeistation Dannenberg lautes Schreien aus der Innenstadt vernehmen. In einer Nebenstraße unweit der Polizeistation konnten schließlich drei rumänische Staatsbürger im Alter zwischen 35 bis 43 angetroffen werden. Eine anschließende Befragung der drei Personen ergab, dass eine der Person die anderen aufgrund fehlender Gastfreundschaft mit einem Messer bedrohte. Gegen den 43-jährigen Rumänen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Dannenberg - versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten insgesamt vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren einen Zigarettenautomaten im Stadtgebiet von Dannenberg gewaltsam zu öffnen. Unter anderem mit dem Einsatz von Feuerwerkskörpern sowie einer Brechstange und einem Vorschlaghammer versuchten die Jugendlichen, den Automaten zu öffnen und an den Inhalt zu gelangen. Als Anwohner auf die lauten Geräusche aufmerksam wurden und die Polizei informierten, konnten die eintreffenden Polizeibeamten die Jugendlichen unweit des Zigarettenautomaten antreffen. Ein Öffnen des Zigarettenautomaten gelang den Jugendlichen nicht. Es wurde jedoch ein erheblicher Sachschaden verursacht. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell