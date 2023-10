Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Rotlicht" missachtet - Pkw mit Anhänger kollidiert mit Traktor - schwer verletzt ++ Senior "aus dem Verkehr gezogen" ++ Fahrraddieb unterwegs - Flucht nach Ansprache ++

Lüneburg (ots)

Presse - 19.10.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddieb unterwegs - Flucht nach Ansprache

Am 18.10. gegen kurz nach 13:00 Uhr befand sich eine unbekannte männliche Person im Bereich der Straße Am Sande und schob ein verschlossenes Fahrrad in Richtung Heiligengeistschule. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie die Person ein Fahrrad vor der Schule abstellte und sich an einem weiteren Fahrrad zu schaffen machte. Nach Ansprache durch eine Zeugin flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Das Fahrrad der Marke Sportline Series wurde durch Polizeibeamte sichergestellt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 170cm groß - dunkle kurze Haare - dunkler Kapuzenpullover und hellbeige Jacke - vermutlich deutscher Herkunft

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Keller - Hinweise

In den späten Abendstunden des 18.10. versuchte eine unbekannte Person in einen Keller einzubrechen. Gegen 23:00 Uhr wurde das Kellerfenster eines Hauses in der Gellersstraße eingeschlagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte die unbekannte Person in das Gebäude und verließ dieses vermutlich ohne Diebesgut. Hierbei wurde sie durch Zeugen beobachtet. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kleinkraftrad vor Haustür entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 17.10. auf den 18.10. entwendeten Unbekannte ein gesichertes Kleinkraftrad der Marke Rex vor einer Wohnanschrift in der Straße Hinter der Saline. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Pkw entwendet - Hinweise

Am 18.10. zwischen 15:00 und 17:45 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw VW Golf in einem Parkhaus in der Straße Am Berge ein. Aus der Mittelkonsole wurde eine Geldbörse entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zufahrtsschranke von Parkplatz beschädigt

Die Zufahrtsschranke zum Parkplatz des Finanzamtes Am Alten Eisenwerk beschädigten Unbekannte in den Morgenstunden des 19.10.23 gegen 06:00 Uhr. Dabei verbeulte der Schrankenbaum und brach ab. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hohnstorf - "Rotlicht" missachtet - Pkw mit Anhänger kollidiert mit Traktor - schwer verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw mit Anhänger sowie einem Traktor kam es in den Morgenstunden des 19.10.23 auf der Bundesstraße 209. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Toyota Land Cruiser mit Anhänger hatte gegen 07:00 Uhr das Rotlicht der Ampelanlage und somit die Vorfahrt missachtet, so dass es zu einer Kollision mit einem Traktor Fendt eines 26-Jährigen kam. Der Traktor erfasste dabei den Pkw seitlich links und drückte die Fahrerseite ein, so dass der 52-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 50.000 Euro. Parallel kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruch in Firmenräume

In die Räumlichkeiten einer Firma in Tripkau brachen Unbekannte in der Nacht zum 19.10.23 ein. Die Täter hatten eine Eingangstür aufgebrochen, sich im Gebäude umgeschaut und mehrere Schubladen durchwühlt. Dabei erlangten sie auch einen geringen Bargeldbetrag aus einer Plastikschale. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Neu Darchau - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 18.10.23 in der Elbuferstraße. Bei der Kontrolle des in der Region wohnhaften Mannes stellten die Beamten bei diesem gegen 23:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv.

Lemgow, OT. Trabuhn - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.10.23 auf der Landesstraße 260. Dort waren insgesamt drei Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - Senior "aus dem Verkehr gezogen"

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 88 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler Chrysler. Eine Polizeistreife hatten den Mann in den Morgenstunden des 18.10.23 in der Esterholzer Straße mit seinem Pkw wahrgenommen, als dieser stadteinwärts zwei Kreisverkehre in entgegengesetzter Richtung durchfuhr und später das "Rotlicht" einer Ampel übersah. Beim Versuch den Daimler-Fahrer zu stoppen, überfuhr dieser fast einen der kontrollierenden Beamten. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren wurde die Führerscheinstelle parallel in Kenntnis gesetzt.

Uelzen - Ladendiebstahl - Mantel mitgenommen

Einen Mantel wollte eine 64-Jährige in den Mittagsstunden des 18.10.23 in einem Geschäft in der St.-Viti-Straße "mitgehen lassen". Die Frau hatte gegen 13:15 Uhr in der Umkleide das Etikett entfernt und den Mantel in einer Tüte verstaut. Die Frau wurde beim Verlassen ertappt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Uelzen - Papiertonne in Brand gesetzt - Kinder zündeln

Eine Papiertonne in der Luisenstraße brannte in den Nachmittagsstunden des 18.10.23 gegen 17:00 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von 70 Euro. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten vermutlich zwei Jungs im Kindesalter mit einem Feuerzeug "gezündelt". Die Polizei ermittelt.

Uelzen - in Praxis herumgepöbelt - in Polizeigewahrsam

Uneinsichtig zeigte sich ein 42-Jähriger in den Morgenstunden des 18.10.23 in einer Radiologischen Praxis in der Ebstorfer Straße. Der Mann entfernte sich gegen 10:45 Uhr trotz Hausverbot und mehrmaliger Aufforderung des Verlassens nicht und bepöbelte Patienten und Mitarbeiter. Nachdem der Mann nach einem polizeilichen Platzverweis nach kurzer Zeit erneut in der Praxis erschien, wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Bad Bevensen - "Probleme beim Ausparken" - Pkw touchiert und weitergefahren

Nach dem Hinweis eines Passanten konnte die Polizei eine 74 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda nach einer Verkehrsunfallflucht ermitteln. Nach Angaben des Zeugen hatte die Fahrerin in den Mittagsstunden des 18.10.23 gegen 12:30 Uhr in der Glockeneichenstraße mit mehreren Versuchen probiert ihren Pkw auszuparken und touchierte dabei auch einen anderen abgestellten Pkw Skoda. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Im Anschluss fuhr die Frau davon, so dass gegen sie wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird.

Uelzen - Fußgänger beim Abbiegen angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 60 Jahre alter Fußgänger in den Morgenstunden des 19.10.23 im Kreuzungsbereich Hochgraefestraße - Esterholzer Straße. Eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan hatte den Mann vermutlich beim Linksabbiegen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Bad Bevensen - Pkw beim Rangieren beschädigt ... und abgehauen - 4.000 Euro Schaden

Nach einem nicht alltäglichen Parkplatzunfall in den Abendstunden des 16.10.23 auf den gegenüberliegenden Parkplätzen einer Pizzeria im Gollerner Weg sucht die Polizei das verursachende Fahrzeug mit einem kaputten Stoßfänger. Der Verursacher hatte zwischen 20:00 und 22:00 Uhr vermutlich beim Rangieren die Beifahrertür eines Pkw BMW bis auf den Rahmen eingedrückt, so dass noch ein Kunststoffteil des Verursachers stecken blieb. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

