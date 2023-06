Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

FW LK Leipzig: Übergabe Feuerwehranhänger-Logistik mit Rollcontainer Bahnrettung

Böhlen (ots)

Am vergangenen Freitag (09.06.2023) übergab der Landrat Henry Graichen (CDU) im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Böhlen einen neuen Feuerwehranhänger-Logistik mit einem Rollcontainer "Bahnrettung". Die neue Ausstattung ersetzt Technik aus dem Jahr 2001/2004, die im überörtlichen / übergemeindlichen Einsatz zur Unterstützung der technischen Hilfeleistung im Bereich von Bahnanlagen zum Einsatz gebracht werden kann. Mit dem neuen Anhänger können zukünftig aber auch andere logistische Aufgaben erledigt werden. Die Feuerwehr Böhlen hat nun mehr Spielraum und Flexibilität hinsichtlich eigener Entwicklungsmöglichkeit in Form von Technik und Ausstattung auf Rollcontainerbasis. Der Anhänger und der Rollcontainer ersetzt Ausstattung, die der Stadt Böhlen 2001 vom Landkreis Leipziger Land übergeben wurde. Die Stadt Böhlen liegt an der Eisenbahnstrecke Leipzig-Zwickau (Sachsen-Franken-Magistrale).

Die Feuerwehr Altenbach in der Gemeinde Bennewitz erhält ebenfalls einen Rollcontainer "Transport Bahnrettung" als Ersatz für Ausstattung aus 2004, die damals vom Muldentalkreis überlassen wurde. Der Transport des Rollcontainer in der Gemeinde Bennewitz kann mit dem Gemeinde eigenen Gerätewagen-Logistik (GW-L1)1 erfolgen. Die Gemeinde Bennewitz liegt an der Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden.

Die Rollcontainer "Bahnrettung" kann als Plattformwagen aufgegleist werden und dient damit als Transportkomponente bis zur Einsatzstelle im Bereich der Bahnanlage und entlastet so die Kameradinnen und Kameraden, die sonst die schwere Rettungstechnik tragen müssten.

Die Landkreisverwaltung um Landrat Henry Graichen will sich mit dieser Anschaffung auch klar zur Unterstützung und Mitwirkung bei besonderen und überörtlichen und übergemeindlichen Einsatzvorbereitung im Brand- und Katastrophenschutzes bekennen und dankt den Städten und Gemeinden mit Ihren Feuerwehren für die gemeinsame Umsetzung.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig