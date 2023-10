POL-LG: ++ Lüneburg - E-Scooter entwendet .... und wiedergefunden ++ Lüneburg - Brennende Pkw auf einem Parkdeck ++ Uelzen - Schwerpunktkontrollen "Fahrtüchtigkeit" im Uelzener Stadtgebiet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 18.10.2023

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Hinweise

Zwischen dem 13.10. und dem 17.10. versuchten Unbekannte in ein Gebäude in der Straße Am Werder gewaltsam einzubrechen. Ein Eindringen erfolgte nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddieb durch Zeugen beobachtet

Zu einem versuchten Fahrraddiebstahl kam es am 17.10. gegen 17:30 Uhr im Bereich des Fahrradparkhauses in der Bahnhofstraße. Durch eine Zeugin wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er sich am Schloss eines Fahrrades zu schaffen machte, als dies nicht gelang, entwendete dieser eine Fahrradtasche und flüchtete. Durch Polizeibeamte konnte der 23-Jährige im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - E-Scooter entwendet .... und wiedergefunden

Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es zwischen dem 16. und 17.10. im Bereich der Bardowicker Straße. Im Verlauf des 17.10. wurde ein polizeibekannter 41-Jähriger im Stadtgebiet Lüneburg fahrend auf dem E-Scooter angetroffen. Da der Mann bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahlstaten in Erscheinung getreten war, erhärtete sich der Verdacht, dass dieser auch den E-Scooter im Wert von gut 500 Euro entwendet hatte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bleckede - Radlader von Hof entwendet - Hinweise

Zwischen dem 12.10. und dem 17.10. entwendeten Unbekannte einen Radlader der Marke Weidemann von einem Betriebshof in der Industriestraße auf bislang unbekannte Art und Weise. Es entstand ein Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Wittorf - Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 16.10. auf den 17.10. brachen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße Im Rehr ein. Aus dem Vereinsheim wurden unter anderem mehrere Flaschen Alkohol entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Kleingartenverein - Hinweise

Zwischen dem 13.10. und dem 17.10. brachen Unbekannte gleich in zwei Gartenlauben innerhalb eines Kleingartenvereins an der Bleckeder Landstraße ein. Aus einer Gartenlaube wurden unter anderem zwei Wasserpfeifen entwendet. Aus einer weiteren Laube ein Lautsprecher und Bier. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Pkw entwendet - Hinweise

Am 17.10. zwischen 18:30 und 20:30 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw VW Golf innerhalb einer Tiefgarage in der Uelzener Straße ein. Aus diesem wurde eine Geldbörse mit diversen Dokumenten entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brennender Mülleimer in der Psychiatrischen Klinik

In der Nacht zum 18.10. kam es gegen kurz nach 02:00 Uhr zu einem Brand eines Mülleimers in der Psychiatrischen Klinik Am Wienebütteler Weg. Auf bislang unbekannte Art und Weise geriet ein Mülleimer innerhalb einer Toilette in Brand. Zwei Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt. Durch die Feuerwehr Lüneburg konnte der Brand vollständig gelöscht werden, sodass ein weiteres Ausbreiten verhindert wurde. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brennende Pkw auf einem Parkdeck - Polizei ermittelt wegen Verdachtes der Brandstiftung - Zeugen gesucht

Durch Anwohner wurde in der Nacht zum 18.10. gegen 01:20 Uhr der Brand mehrerer Pkw auf einem Parkdeck in der Alfred-Delp-Straße gemeldet. Polizeibeamte begannen sofort nach Eintreffen am Einsatzort mit einem ersten Ablöschen eines Pkw Chevrolet, sodass größere Schäden an diesem verhindert werden konnten. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde unter anderem ein in Vollbrand stehender Pkw Mercedes gelöscht. Ein danebenstehender Transporter wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Zwei weitere Fahrzeuge waren zudem in Brand geraten und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Im Rahmen der Spurensuche durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass die Fahrzeuge vermutlich mittels Brandbeschleuniger entzündet wurden. Auch bei weiteren auf dem Parkdeck befindlichen und nicht brandbetroffenen Pkw konnte eine vermutlich brandbeschleunigende Substanz festgestellt werden. Beim Löschversuch an seinem eigenen Pkw verletzte sich ein Anwohner leicht und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Schwerpunktkontrollen "Fahrtüchtigkeit" im Uelzener Stadtgebiet - diverse Strafverfahren eingeleitet

Schwerpunktkontrollen in Bezug auf die "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" führte die Polizei Uelzen im Verlauf des 17.10.23 im Uelzener Stadtgebiet durch und konnte dabei mehrere Fahrten unter Betäubungsmittel- sowie Medikamenteneinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz feststellen. Insgesamt 13 speziell geschulte Beamt*innen der Polizei Uelzen führten im Verlauf des 17.10. zielgerichtete Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Fahrtüchtigkeit" durch und leiteten u.a. folgende Strafverfahren ein.

Im Bereich des Bohldamms kontrollierten die Beamten einen 45-jährigen Fahrzeugführer eines VW Passats aus dem Heidekreis. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten durch die Beamten deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln und Medikamenten festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, welcher gegenüber den Beamten zunächst falsche Personalien angab, wurde daraufhin zur Wache verbracht, wo die Identität des Fahrzeugführers letztlich festgestellt werden konnte. Der Mann gab vermutlich falsche Personalien an, da er auch keinen Führerschein besaß. Der Konsum von Cannabis sowie Schlafmitteln wurde eingeräumt, so dass ihn entsprechende Strafverfahren erwarten.

Im Bereich Johnsburg kontrollierten Beamte auch einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf. Hier wurden ebenfalls Auffälligkeiten hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit festgestellt. Ein durchgeführter Urinschnelltest auf THC und Kokain verlief positiv.

Im Bereich der Ripdorfer Straße kontrollierte die Polizei einen weiteren 45 Jahre alten Pkw-Fahrer. Nach der Überprüfung ergab sich der konkrete Verdacht einer Beeinflussung mit Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Schnelltest auf THC verlief positiv.

In der St.Viti-Straße stoppten Beamte dann eine 33 Jahre alte Frau auf einem sog. E-Scooter. Für den Scooter (der wesentlich schneller als baulich erlaubt fuhr) besaß die Dame, den sie im Internet erworben hatte, keinen Versicherungsschutz sowie keine Betriebs- wie auch Fahrerlaubnis. Auch die Uelzenerin erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - Ladendiebe ertappt

Waren im Wert von mehr als 180 Euro zu stehlen versuchten zwei 32 und 40 Jahre alte Männer in den Abendstunden des 17.10.23 in einem Einkaufsmarkt in der Veerßer Straße. Sie hatten die Waren (Bekleidung, Kosmetika und Nahrungsmittel) in einem Rucksack versteckt und versuchten durch den Eingangsbereich den Markt zu verlassen. Sie wurden gegen 19:40 Uhr ertappt. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Uelzen - "Schwerpunktkontrollen am ZOB" - Betäubungsmittel sichergestellt

Kleinere Konsumeinheiten von Betäubungsmitteln (Marihuana und Tabletten) stellte die Polizei im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle in den Mittagsstunden des 17.10.23 am ZOB in Uelzen bei drei 41, 45 und 55 Jahre alten Männern sicher. Die Beamten hatten diese gegen 12:00 Uhr kontrolliert. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - E-Scooter-Fahrer übersieht Kinder auf Fahrrad - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 10-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 17.10.23 im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 71 - Heinrich-Meyerholz-Straße - Einmündung Esterholzer Straße. Ein 31 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hatte gegen 17:00 Uhr den 10-Jährigen sowie einen 12-Jährigen, die beide zusammen auf einem Fahrrad unterwegs waren, übersehen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der 12-Jährige blieb unverletzt.

