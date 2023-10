Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Abend des 09.10.2023 (Montag) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Winklerstraße in Wuppertal, bei dem sich ein Fahrzeug anschließend vom Unfallort entfernte. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der Straße Fischertal in Richtung Gewerbeschulstraße. An der Kreuzung Fischertal zur Winklerstraße bog er nach links auf die Winklerstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls nach links abbiegenden Fahrzeug. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell