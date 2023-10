POL-W: RS Schwerer Verkehrsunfall in Remscheid

Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen kam es zu folgenden Anzeigen wegen Einbrüchen und Einbruchversuchen im Bergischen Städtedreieck Wuppertal - In der Straße Norkshäuschen versuchten Einbrecher das Schlafzimmerfenster einer Wohnung aufzuhebeln (von 03.10.2023, 10:00 Uhr bis 15.10.2023, 12:00 Uhr). Remscheid - In der Gesundheitstraße brachen Unbekannte zwischen dem 13.10.2023 (17:00 Uhr) und dem 14.10.2023 (07:30 Uhr) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. ...

mehr