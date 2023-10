Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu folgenden Anzeigen wegen Einbrüchen und Einbruchversuchen im Bergischen Städtedreieck Wuppertal - In der Straße Norkshäuschen versuchten Einbrecher das Schlafzimmerfenster einer Wohnung aufzuhebeln (von 03.10.2023, 10:00 Uhr bis 15.10.2023, 12:00 Uhr). Remscheid - In der Gesundheitstraße brachen Unbekannte zwischen dem 13.10.2023 (17:00 Uhr) und dem 14.10.2023 (07:30 Uhr) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Entwendet wurden Schmuck und Münzen. In der Straße Stursberg II blieb es zwischen dem 14.10.2023 (17:00 Uhr) und dem 14.10.2023 (22:13 Uhr) bei dem Versuch in eine Wohnung einzubrechen. Die Hebelversuche scheiterten. Solingen - Zwischen dem 14.10.2023 (07:30 Uhr) und dem 14.10.2023 (14:10 Uhr) brachen Unbekannte durch Aufhebeln der Wohnungstür in eine Wohnung in der Kölner Straße ein. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Am 14.10.2023 kam es zwischen 18:50 Uhr und 19:46 Uhr zu einem Einbruchversuch in der Petersbergstraße. Unbekannte Täter versuchten ein Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses aufzuhebeln. Vermutlich durch die Alarmauslösung gestört, flüchteten zwei männliche Personen zu einem geparkten schwarzen Kombi und setzten ihre Flucht in unbekannte Richtung fort. Das Fahrzeug war mit einer weiteren Person besetzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (ar)

