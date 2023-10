Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (12.10.2023 um 11:05 Uhr) kam es in Höhe der Bushaltestelle Morianstraße in Elberfeld zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein Bus hielt verkehrsbedingt an der Bushaltestelle Morianstraße. Als der Bus anfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mann. Dieser soll nach bisherigen Ermittlungen die Fußgängerampel an der Morianstraße in Richtung Schwanenstraße bei rot überquert haben. Anschließend entfernte sich der Fußgänger weiter in Richtung Innenstadt. Durch die Vollbremsung des 27-jährigen Busfahrers stürzten drei Frauen im Bus (29, 35 und 45) und verletzten sich leicht. Ein 73-Jähriger erlitt zudem leichte Verletzungen am Unterarm. Der Fußgänger kann wie folgt beschrieben werden. - männlich - kräftige Statur - trug eine Brille und eine graue Kappe - war mit einem Gehstock unterwegs Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fußgänger machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

