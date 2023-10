Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugin beobachtet Straftat und erscheint mit dem Tatverdächtigen anschließend auf der Polizeiwache - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (11.10.2023 um 22:15 Uhr) erschien eine 53 Jahre alte Frau auf der Polizeiwache Hofkamp, wo sie einen 43 Jahre alten niederländischen Staatsbürger den Beamten übergab. Die resolute Dame gab an, den Niederländer dabei beobachtet zu haben, wie dieser versucht habe, die rechte Seitenscheibe eines auf der Straße Hofkamp geparkten PKW BMW i4 mit einem Stein einzuschlagen. Der beschädigte PKW konnte wenig später durch die alarmierten Beamten aufgefunden werden. Da der Tatverdächtige am selben Tag mehrfach wegen ähnlich gelagerter Straftaten auffällig geworden war, nahmen ihn die Polizeibeamten vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der polizeibekannte niederländische Staatsangehörige, welcher über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an.

