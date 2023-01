Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diverse Feststellungen - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Landkreis MSE (ots)

Zwischen dem 31.12.2022 und dem 01.01.2023 stellten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg sieben Verstöße fest, bei denen Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen.

In diesem Zusammenhang kam es am 31.12.2022 zu zwei Ordnungswidrigkeiten und am 01.01.2023 zu einer Ordnungswidrigkeit im Bereich des Landkreises.

In Neustrelitz wurde ein 55-jähriger Pkw-Fahrer am 31.12.2022 um 01:29 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert. Eine Atemalkoholkontrolle im PHR Neustrelitz ergab einen Wert von 0,62 Promille.

Gegen 10:55 Uhr wurde ein Fahrzeugführer auf der B192 auf Höhe des Abzweiges Klink einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,84 Promille.

Gegen 09:50 Uhr des 01.01.2023 stellten Beamte des PHR Demmin in der Baumannstraße einen 56-jährigen Pkw-Fahrer fest, welcher unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug führte. Der Wert der Atemalkoholmessung lag bei 0,82 Promille.

Am 01.01.2003 kam es zu vier Straftaten im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg.

In der Nähe von Altentreptow wurden Polizeibeamte durch einen Zeugenhinweis auf eine Pkw-Fahrerin aufmerksam. Das Fahrzeug der 42-Jährigen wurde an der Einfahrt L 35 / Buchar gestoppt und die Fahrerin kontrolliert. Eine Atemalkoholkontrolle ergab hier einen Wert von 2,39 Promille. Die sich anschließende Blutprobenentnahme erfolgte im Klinikum Neubrandenburg. Neben der Sicherstellung des Führerscheines, wurde außerdem die zuständige Führerscheinstelle über diesen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Einen 37-jährigen Radfahrer kontrollierten die Beamten des PHR Waren am 01.01.2023 gegen 03:25 Uhr auf dem Schweriner Damm in Waren. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der 37-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in das Müritz Klinikum gebracht.

Am frühen Abend wurde ein alkoholisierter Pkw-Fahrer in der Boeker Landstraße in Rechlin kontrolliert. Der 46-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,80 Promille. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Müritz-Klinikum. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein sichergestellt und die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Gegen 20:06 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeirevieres Malchin einen 30-jährigen Fahrzeugführer innerhalb der Ortschaft Jürgenstorf. Der Mann fuhr nicht nur unter dem Einfluss alkoholischer Getränke (1,30 Promille), ein zudem durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde im Klinikum Malchin entnommen.

