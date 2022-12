POL-NB: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 22.12.22 22:00 Uhr bis zum 23.12.2022 06:00 Uhr wurde in ein Hotel in der Straße Sankt Georg in Neubrandenburg eingebrochen. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich gewaltsam Zutritt verschafft und im Anschluss das Mobiliar durchsucht. Zudem versuchten die Täter einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts ...

