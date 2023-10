POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K69

Trier (ots) - Am 02.10.2023 um ca. 17:30 Uhr kam es in der Luxemburger Straße in Trier zwischen den Ortsteilen Zewen und Euren zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen geriet ein aus Zewen kommender Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem aus ...

mehr