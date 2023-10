Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in der Luxemburger Straße führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr

Trier (ots)

Am 02.10.2023 um ca. 17:30 Uhr kam es in der Luxemburger Straße in Trier zwischen den Ortsteilen Zewen und Euren zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen geriet ein aus Zewen kommender Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem aus Richtung Euren kommenden Pkw. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt, glücklicherweise wurden die Fahrzeugführer lediglich leicht verletzt und in Trierer Krankenhäuser eingeliefert.

Im Feierabendverkehr kam es während der Verkehrsunfallaufnahme und der Rettungs- sowie Bergungsmaßnahmen trotz eingerichteter Ableitungen bis ca. 19:45 Uhr zu erheblichen Beeinträchtigungen. Aufgrund der Verkehrslenkungsmaßnahmen wurde zudem eine Vielzahl an Fahrzeugführern vom dortigen Ampelblitzer der Stadt Trier erfasst. Durch die Polizei Trier wird das Ordnungsamt der Stadt natürlich über den Umstand benachrichtigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell