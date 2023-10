Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht! - Zwei Schmuckdiebstähle in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 1. Oktober kam zu zwei Diebstählen von Schmuck. In beiden Fällen suchen die Polizei- und Kriminalinspektion Idar-Oberstein Zeugen, die nähere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können.

Im ersten Fall wurde zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr die Scheibe eines VW Ups in Tiefenstein im Bereich "Im Staden" eingeschlagen und ein schwarzer Koffer, in dem sich Schmuck befand, gestohlen. Durch Zeugen konnten zwei männliche Personen beobachtet werden, die sich am Abstellort des Fahrzeugs verdächtig verhielten. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

1.Person: 30-40 Jahre alt, ca. 170-175cm groß, kurze graue Haare, Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt, dunkle Hose

2.Person: 30-40 Jahre alt, ca- 185- 190cm groß, schwarze leicht lockige Haare, hellblaues T-Shirt, schwarze Hose, schwarzes Sakko über den Arm gelegt

Insbesondere wäre es für die weiteren Ermittlungen wichtig, in welche Richtung und ob die Täter zu Fuß oder mit einem Fahrzeug flüchteten.

Im zweiten Fall wurde, ebenfalls am 1. Oktober, zwischen 14:00 Uhr und 18:15 Uhr ein Briefkasten in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 146 in Idar-Oberstein durch bisher unbekannte Täter angegangen und der sich darin befindliche Schmuck gestohlen.

Falls Zeugen Angaben machen können, werden sie gebeten sich mit der Polizei- oder Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 in Verbindung zu setzen.

