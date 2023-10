Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B41 zwischen Enzweiler und Rötsweiler

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B41 zwischen Rötsweiler und Enzweiler zu einem Verkehrsunfall. Der allein beteiligte, 58-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Neunkirchen verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die eingerichtete Vollsperrung zwischen den Abfahrten Saarstraße und der K18 wird voraussichtlich bis in die späten Abendstunden aufrechterhalten.

