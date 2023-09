Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stoppt Zigarettenschmuggel Etwa 8.000 Zigaretten an der A 27 sichergestellt

Bremen (ots)

Am Freitag, den 25. August 2023 hat der Zoll einen auf der A 27 fahrenden Transporter mit ukrainischer Zulassung in ein nahe der Autobahn gelegenes Gewerbegebiet zur Kontrolle abgeleitet. Auf Nachfrage der Beamten erklärte der Fahrer aus der Ukraine kommend auf dem Weg nach Bremerhaven zu sein und keine hochsteuerbaren Waren oder verbotene Gegenstände bei sich zu haben. Genau die fanden die Zöllner aber schon bei der ersten Durchsicht der Fahrerkabine: Insgesamt wurden fast 8.000 Zigaretten, 600 Heats, ein Springmesser und etwa 7.500,- EUR in bar sichergestellt.

"Regelmäßig führen wir an Autobahnen und anderen Verkehrswegen Kontrollen durch. Unser Augenmerk ist vor allem auf Drogen, Waffen und Tabakwaren gerichtet", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Dabei haben wir auch immer wieder Erfolge wie in diesem Fall", so Tödter weiter.

