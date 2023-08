Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll verhindert Zigarettenschmuggel Über 40.000 Zigaretten im Güterverkehrszentrum sichergestellt

Bremen (ots)

Am Dienstag, den 8. August 2023 hat der Zoll auf dem Gelände des Güterverkehrszentrums im Stadtteil Strom bei der Kontrolle eines türkischen Lastkraftwagens über 40.000 Zigaretten sichergestellt. Der Fahrer hatte auf Nachfrage bei einer Zollkontrolle, ob er hochsteuerbare Waren mit sich führe, zwei Stangen unversteuerte Zigaretten herausgegeben. Weiteren Besitz verneinte er. Mit der Auskunft gaben sich die Zöllner nicht zufrieden, es wurde das gesamte Führerhaus kontrolliert. Dabei gab der Fahrer dann zu, dass sich dort noch weitere Stangen befänden. Letztlich fand der Zoll 202 Stangen mit nicht versteuerten Zigaretten; versteckt in den Stau- und Kühlfächern des Führerhauses sowie in sich dort befindlichen Taschen und Koffern.

"Fahrzeuge, die aus Nicht-EU-Staaten kommen, werden von uns regelmäßig kontrolliert um den Schmuggel von nicht versteuerten Waren zu verhindern", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Durch den Aufgriff wurde ein Steuerschaden von über 7.000 EUR verhindert", erläutert die Leiterin weiter. Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell