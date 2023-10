Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 42 bei Newel

Newel (ots)

Am Abend des Samstag, 30.09.2023 kam es auf der L42 zwischen Newel und Butzweiler zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Nachdem sich die Fahrer eigenständig aus dem Fahrzeug befreien konnten, wurden sie zunächst durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und schließlich mit schweren Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Für die Dauer der Maßnahmen war die L42 zwischen Newel und Butzweiler komplett gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Newel/ Butzweiler, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und drei Streifen der Polizeiinspektion Schweich.

