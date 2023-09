API-TH: vollkommen Überladen!

Nordhausen (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 08:35 Uhr, fiel einer Streckenkontrolle der Autobahnmeisterei Breitenworbis in der Zufahrt zum Parkplatz Kesselberg auf der A 38 in Richtung Leipzig ein tschechischer Sattelzug auf, welcher augenscheinlich mit der rechten Leitplanke im Rahmen der Parkplatzsuche kollidiert ...

mehr