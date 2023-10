Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 29.09.2023 kam es auf dem gemeinschaftlichen Parkplatz der Takko-Filiale und der Bäckerei Jost in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein zwischen 11:00 und 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte wahrscheinlich beim Rangieren im Randbereich des Parkplatzes die Heckstoßstange eines schwarzen Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06781/561-0.

