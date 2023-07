POL-PDMT: Heiligenroth - Führen eines Kraftfahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss

Winnen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.07.2023-08.07.2023) haben unbekannte Personen, entlang der Westerburger Straße in Winnen, zwei Gullideckel ausgehoben und auf dem angrenzenden Gehweg abgelegt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Pressestelle Telefon: 02663-9805 0 ...

