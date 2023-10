Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Bierzeltgarnitur

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 29.09.2023 von 21:00 Uhr bis zum 30.09.2023 um 09:00 Uhr ereignete sich in Idar-Oberstein am Imbisswagen "Bilals Frische Grillhendl" auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Mainzer Straße ein Diebstahl. Durch zwei bislang unbekannte Täter wurde eine Bierzeltgarnitur (2x Bank, 1x Tisch) entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

