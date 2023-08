Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Am 24.08.2023 kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr in Rudolstadt auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Schwarzburger Chaussee zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 38-Jährige parkte ihren grauen Pkw Honda auf dem besagten Parkplatz. Als sie gegen 09:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0221246 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell