Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (hier: Nachtragsmeldung zur Erstmeldung)

Hachenburg/ Nister (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich der L 288 (Umleitungsstrecke der B 414 Nister/ Hachenburg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Motorradfahrer aus der VG Hachenburg schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer hatte die L 288, Bereich Nister in Richtung Hachenburg/ B 414 (Umleitungsstrecke Baustellenbereich der B 414), befahren. Im Bereich der dort verlaufenden langgezogenen Linkskurve kam es aufgrund hohen Verkehrsaufkommens zu stockendem Verkehrsfluss. Der Motorradfahrer hatte dies zu spät erkannt und bremste stark ab. Vermutlich durch zu geringen Sicherheitsabstand und einen Fahrfehler kam er im Rahmen des Bremsmanövers zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Die Unfallstelle war für gut eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell